تثبيت مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" أفريل هينز مديرة للاستخبارات الوطنية، لتصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته في منصبه.ويتحرّك بايدن ومجلس الشيوخ بسرعة لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقّع التصويت قريبًا على تثبيت مرشّحيه لتولّي حقيبتي الدفاع والخارجية.