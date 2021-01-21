«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

يعقد بالجرك كامبس بالتحرير٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ لقاء بعنوان "شغف الكتابة"٬ بمشاركة كل من الكاتبتين: ريم الأنصاري وحنان البهي٬ ويدير اللقاء الكاتب محمد جمال.يتناول اللقاء الحديث عن شغف الكتابة، ولماذا يكتبن، ولمن يكتبن، وذلك من خلال نقل مشاعرنا للآخرين، أو تبادل الحكايات، أو حتى تجاوز المحن والآلام، نكتب ونقرأ الكتب، الكتابة رغم كونها ممتعة في ذاتها، إلا أنها تساعدنا على نحو شخصي - كتّابًا وقراءً - بأنها تمنحنا حيوات أخرى، وتجارب أخرى، وذوات نعيشها بخلاف ذواتنا وتجاربنا.الكتابة هي ألوان جديدة نراها لأول مرة، ودرجات أخرى من الألوان التي طالما عرفناها ولم نرها أبدًا بدرجة مختلفة. الكتابة جزء من روح كاتب، يلاقي جزء من روح قارئ.يذكر أن الكاتبة حنان البهي: هي كاتبة صدر لها "أنا والشغالات" - "العباية" وأخيرًا "نص حالة خاصة" والتي صدرت طبعتها الثالثة عن منصة كتبنا.أما الكاتبة ريم الأنصاري: هي كاتبة مستقلة، باللغتين الإنجليزية والعربية، تكتب في مواضيع شتى مثل قضايا المرأة والعلاقات والتطوير الذاتي، ومؤلفة رواية "في عالم موازٍ" التي صدرت حديثًا عن منصة كتبنا للنشر، تنتمي الرواية إلى الأدب الواقعي.