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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش وماكرون يرحبان بعودة أمريكا لاتفاقية باريس بشأن المناخ

الخميس 21/يناير/2021 - 02:09 ص
جوتيريش وماكرون
جوتيريش وماكرون
وكالات
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس بشأن المناخ.

وقال جوتيريش: «بعد قمة الطموح المناخي العام الماضي، التزمت الدول التي ينتج عنها نصف التلوث الكربوني العالمي بالحياد الكربوني، والتزام الرئيس بايدن اليوم يرفع هذا الرقم إلى الثلثين».

لكن جوتيريش حذر من نفاد الوقت للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من 5ر1 درجة مئوية أعلى من المستويات الصناعية، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

وأضاف: «نتطلع إلى قيادة الولايات المتحدة للإسراع بالجهود العالمية باتجاه قرابة الصفر»، متعهدًا بالعمل عن كثب مع بايدن للتغلب على حالة الطوارئ المناخية.

وجاءت تصريحات جوتيريش بعد أن وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا بإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، مما يسمح للولايات المتحدة بأن تكون جزءًا من الجهد الدولي لإبطاء تغير المناخ، مجددًا خلال 30 يومًا.

كما أشاد الرئيس الفرنسي بخطوة بايدن، قائلًا في تغريدة عبر «تويتر»: «مرحبًا بالعودة لاتفاقية باريس».

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