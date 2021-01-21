متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

قررت شريحة من العاملين في قطاع السياحة الشتوية في جنوب بولندا إعادة فتح أبواب منشآتها، في تحد للقيود التي تهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأعلنت العديد من الفنادق والمطاعم والحانات عن عودتها إلى العمل على الرغم من القيود المفروضة.وبدأت حركة التمرد هذه في المناطق الجبلية بجنوب البلاد، والتي تعيش بشكل أساسي على السياحة الشتوية.