الرئيس الموريتانى يطالب مجلس الوزرء بإيجاد حل لارتفاع الأسعار

أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات للقطاعات الوزارية المعنية من أجل إعداد دراسة لمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.وجاء في بيان لمجلس الوزراء الموريتاني، أن الرئيس الغزواني طالب المجلس باقتراح حلول ناجحة لأزمة ارتفاع الأسعار في أقرب وقت.وتعيش الأسواق الموريتانية منذ عدة أيام ارتفاعا غير مسبوق في أغلب أسعار المواد الغذائية ومواد البناء.