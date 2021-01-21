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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع تنصيب بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 04:30 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة مع تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وبناء على بيانات التداول، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.83 في المئة ليصل إلى 31188.38 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.39 في المئة مسجلا 3851.85 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.97 في المئة ليصل إلى 13457.25 نقطة.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

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