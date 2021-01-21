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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علماء يطورون نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:09 ص
تطوير لقاح
تطوير لقاح
وكالات
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أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بأن علماء جامعة "أوكسفورد" يعكفون على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة متحورات فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وكانت جامعة أوكسفورد أعلنت في 17 يناير الحالي، أن لقاحها المرشح لمقاومة فيروس كورونا يحقق استجابة مناعية أفضل عند استخدام نظام الجرعتين الكاملتين بدلا من جرعة كاملة واحدة تليها نصف جرعة داعمة.

ولم تشر التفاصيل الخاصة بالتجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية التي نشرت يوم الخميس الماضي إلى نظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة الذي قالت أوكسفورد إنه "لم يكن ضمن الخطط" لكن المنظمين وافقوا عليه.

وقالت الجامعة إنها استكشفت نظامين للجرعات في مرحلة التجارب المبكرة هما نظام الجرعتين الكاملتين ونظام الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

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