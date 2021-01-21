دول الخليج تعرب عن تطلعها للعمل المشترك مع إدارة بايدن

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي الست عن تطلعها للعمل المشترك مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن، مؤكدة حرصها على "العمل لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس "بتنصيب الرئيس جوزيف بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".كما هنأ كمالا هاريس بتنصيبها نائبة للرئيس، متمنيا لهما "التوفيق والنجاح وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".