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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا بأمريكا تتخطى عدد قتلاها العسكريين بالحرب العالمية الثانية

الخميس 21/يناير/2021 - 06:27 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولايات المتّحدة 405،400 وفاة، في حصيلة تزيد عن عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّ الجائحة حصدت في الولايات المتّحدة لغاية مساء الأربعاء أرواح أكثر من 405،400 شخص، في حين أنّ عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405،399 قتيلًا بحسب أرقام وزارة شئون قدامى المحاربين.

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