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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تسجل أكبر زيادة يومية فى إصابات كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:32 ص
كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال
وكالات
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سجلت البرتغال مساء الأربعاء أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت هناك 14647 حالة جديدة في يوم واحد، أكثر من الرقم القياسي السابق البالغ 10947 حالة الذي تم اعلانه يوم السبت، مما رفع إجمالي الحالات إلى 581605.

وأعلنت الحكومة عن وفاة 219 شخصا في يوم واحد، أي أكثر من الرقم القياسي السابق وهو 218 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9465 حالة وفاة.

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