كندا: إصابات كورونا تصل إلى 724 ألفا و629 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في كندا إلى 724 ألفا و629 حالة إصابة حتى الساعة 07:30 مساء الأربعاء بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 18 ألفا و289 حالة وفاة، بينما تعافى 637 ألفا و132 شخصا من مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد مر نحو 51 أسبوعا على ظهور حالة الاصابة الأولى في البلاد.