رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا تقدّر الخسائرها الناجمة عن عقوبات فرضها ترامب بـ20 مليار دولار

الخميس 21/يناير/2021 - 04:09 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الكوبية، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضت عقوبات مشددة على هافانا كلّفتها نحو 20 مليار دولار.

وصرّحت يوهانا تابالادا وهي مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الكوبية لوكالة فرانس برس، أنّ "الضرر الذي لحق بالعلاقات الثنائية خلال هذه الفترة (ولاية ترامب) كان كبيرًا، كما أنّ الأذى الاقتصادي الذي لحق بكوبا كان هائلًا".

وجاء في رسالة لها عبر البريد إلكتروني: "نقّدر (الضرر اللاحق بكوبا) بنحو 20 مليار دولار".

وكان ترامب الذي انتهت ولايته الأربعاء بعدما أدى الديموقراطي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، شدّد القيود الأميركية المفروضة على كوبا.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" بعدما كانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قد شطبت الجزيرة الشيوعية منها.

وألغى ترامب عددًا من الخطوات الانفتاحية على كوبا التي كان سلفه اتّخذها.

وقالت تابالادا إنه تم اتّخاذ 240 إجراء ضد كوبا في عهد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وشملت تدابير ترامب حظر رسوّ سفن الرحلات السياحية الأميركية في كوبا، وفرض عقوبات على مجموعة كبيرة من الشركات الكوبية ومدرائها، إطلاق ملاحقات قضائية بحق الشركات الأجنبية المتعاملة مع الجزيرة، وتشديد القيود على التحويلات المالية للكوبيين الذين يعملون في الخارج ويرسلون الأموال إلى بلادهم.

وقالت تابالادا: "هناك ضرر ملموس لحق بمستوى معيشة الشعب الكوبي بسبب تدابير اتّخذت تحديدًا للتسبب بضرر كهذا".

وأعلنت أن كوبا تأمل بتحسن العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة في عهد بايدن.

وشدّدت المسؤولة الكوبية على أنّ "بايدن قال إنه يريد رفع الضرر الذي تسبب به ترامب، وليس لدينا ما يدفعنا للتشكيك بهذا التعهّد".

وكان بايدن تعهّد إيلاء ملف حقوق الإنسان في كوبا اهتماما كبيرا، وإنما أيضا إعادة العمل ببعض من سياسات أوباما لتطبيع العلاقات، بما في ذلك السماح للأميركيين من أصل كوبي بزيارة كوبا وإرسال الأموال إلى الجزيرة الكاريبية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الحكومة توافق على تطوير 24 قرية بـ20 مليار جنيه

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-1-2021

متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

ريال مدريد يودع كأس إسبانيا من دور الـ32 بالخسارة أمام ألكويانو 1-2

كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخى لكرة القدم بـ760 هدفا

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»