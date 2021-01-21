بايدن يوقع على 17 قرارًا تنفيذيًا يُسقط قرارات ترامب

وقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الخميس، على 17 قرارًا تنفيذيًا معاكسًا للقرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب.وقال مسئول بالإدارة الأمريكية الجديدة، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن أبرز القرارات التي وقع عليها بايدن هي قرارات خاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومشكلات الهجرة، والعودة لاتفاقية باريس للمناخ، والتي كان قد انسحب منها ترامب في عام 2017.يذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة حددت فترة 100 يوم لتحقيق هذه القرارات التنفيذية.