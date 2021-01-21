«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز الدراسات الإستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ حلقة نقاشية بعنوان "التسويق السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية"٬ والتى تبث أونلاين عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع فيسبوك.وتستضيف الحلقة الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ التسويق السياسي بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، والدكتورة يارا خلف، خبيرة التسويق السياسي.يشار إلى أن مصطلح "التسويق السياسي" هو علم حديث نسبي مشتق من التسويق التجاري، وهو يعنى بتسويق الأحزاب ًوالمرشحين والبرامج٬ وكيفية تحقيق قبول المستهلكين بها، وهم هنا المستهدفون بهذه البرامج والأفكار.وبينما يؤرخ لنشوء المصطلح منذ حقبة الرئيس الأمريكي "أيزنهاور" الذي يعد السياسي الأول الذي استخدم وسائل الاتصال الحديثة في حملته الانتخابية، إلا أن محاولات أصحاب الرؤى إقناع الجمهور برؤاهم وبرامجهم وتوجهاتهم السياسية محاولات ضاربة في القدم، حتى أنها تعود إلى فلاسفة اليونان، وقد أخذت شكلا أنضج في عصر النهضة عقب ظهور الأفكار السياسية الميكيافيلية.