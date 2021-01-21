صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»

صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ طبعة جديدة للنسخة العربية من كتاب "روح الثورات والثورة الفرنسيّة" من تأليف المفكر الفرنسي جوستاف لوبون٬ وترجمة عادل زعيتر، وكان الكتاب قد صدر للمرة الأولى بالفرنسية عام 1912.يخوض "لوبون" عبر هذا الكتاب في الثورة بوصفها ظاهرة عامّة ناتجة عن تراكم معرفي ونضج اجتماعي شامل ينمو بشكل غير محسوس.ويرى المؤلّف فلسفة الثورة متمثلةً بكونها عقيدة داخل النفوس تختلف أو تتفقُ مع الأعراف الاجتماعية والعقائد الدينية لكنها بالنهاية نتاج جهود جماعية تتنافر في منابعها وتتآلف في سبيل الرؤيا السامية: التغيير إلى الأفضل.ويمضي "لوبون" في تحليل الثورات العلمية والسياسية والدينية معالجًا: تداخلها مع الحكومات والأمم، نشوء المبادئ الثورية، تأثير العقل والإيمان والعاطفة على الحركات الاجتماعية، متخذًا الثورة الفرنسية عينة دراسية تفحص آليات الثورات الكبرى وتبين خصائصها، مما يجعل الكتاب واحدًا من أكثر المراجع بصيرة وعمقًا في مجاله، زيادة عما عرف به المؤلف من حياد ونفاذ رأي وحكمة.