للمرة الثالثة.. النيران تلتهم مزرعة نخيل بقرية القلمون بالداخلة

شهدت قرية القلمون، مساء أمس الأربعاء، حالة من الفزع والقلق بعد اشتعال النيران بمزرعة نخيل بالقرب من المنازل، للمرة الثالثة على التوالي، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه.وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باشتعال النيران بمزرعة نخيل بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من المنازل.وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقرى المجارة لها للسيطرة على الحريق الذي انتهي تماما وجارٍ تبريد المنطقة، في حالة من الترقب والقلق بعد اشتعالها بنفس المكان للمرة الثالثة على التوالي.وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.