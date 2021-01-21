لقاء جديد بـ«الأعلى للثقافة» ضمن سلسلة «تواصل».. اليوم

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي٬ بالمجلس الأعلى للثقافة، في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر، عضو اللجنة٬ وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تنقل الأمسية عبر البث المباشر من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك".وتشهد الأمسية مشاركة كل من الكتاب: الشاعرة وسام عمارة، الكاتبة آمال الديب٬ والدكتورة إيمان سندكما تتضمن الأمسية رؤية نقدية للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية حول تسجيل التراث الثقافي غير المادي باليونسكو "النسيج اليدوي بالصعيد نموذجًا" يقدمها كل من: "الدكتور أحمد مرسي٬ الدكتورة نهلة إمام٬ الدكتورة نوال المسيري"، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر.وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.