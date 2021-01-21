انطلاق مؤتمر المشهد الموسيقى الحالى فى الإسكندرية.. الأحد المقبل

تنظم وكالة بهنا فيلم الثقافية بالإسكندرية٬ علي مدار يومي الأحد والإثنين 24 ــ 25 مؤتمر نقاشي حول «المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية»، وذلك عبر تطبيق زووم٬ ويدير اللقاء الباحث أيمن عصفور٬ عازف كَمان ومؤلف موسيقي مصري، ولد عام 1979 في مدينة الإسكندرية.يتناول اللقاء مشاركة ومناقشة الأفكار حول وضع الموسيقى الحالي في مدينة الإسكندرية٬ وكونه مُلهم وملئ بالتحديات والتناقضات والتساؤولات، وفي العقود الثلاثة الأخيرة كانت هناك محاولات كثيرة ومختلفة في صناعة وإنتاج الموسيقى المستقلة في مدينة الإسكندرية، والتي شكلت ملامح وتاريخ المشهد الموسيقي المعاصر في المدينة.وللوقوف على الملامح الموسيقية الحالية، ظهرت فكرة سيمينار «نحو صورة محدثة عن المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية»، والذي سيتشارك فيه كل من يهتم بالموسيقى ويرغب في مشاركة أفكاره وتصوراته عن واقع الموسيقى في المدينة.