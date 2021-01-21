رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق مؤتمر المشهد الموسيقى الحالى فى الإسكندرية.. الأحد المقبل

الخميس 21/يناير/2021 - 01:17 ص
مؤتمر المشهد الموسيقى
مؤتمر المشهد الموسيقى
نضال ممدوح
طباعة
تنظم وكالة بهنا فيلم الثقافية بالإسكندرية٬ علي مدار يومي الأحد والإثنين 24 ــ 25 مؤتمر نقاشي حول «المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية»، وذلك عبر تطبيق زووم٬ ويدير اللقاء الباحث أيمن عصفور٬ عازف كَمان ومؤلف موسيقي مصري، ولد عام 1979 في مدينة الإسكندرية.

يتناول اللقاء مشاركة ومناقشة الأفكار حول وضع الموسيقى الحالي في مدينة الإسكندرية٬ وكونه مُلهم وملئ بالتحديات والتناقضات والتساؤولات، وفي العقود الثلاثة الأخيرة كانت هناك محاولات كثيرة ومختلفة في صناعة وإنتاج الموسيقى المستقلة في مدينة الإسكندرية، والتي شكلت ملامح وتاريخ المشهد الموسيقي المعاصر في المدينة.

وللوقوف على الملامح الموسيقية الحالية، ظهرت فكرة سيمينار «نحو صورة محدثة عن المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية»، والذي سيتشارك فيه كل من يهتم بالموسيقى ويرغب في مشاركة أفكاره وتصوراته عن واقع الموسيقى في المدينة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

ريال مدريد يودع كأس إسبانيا من دور الـ32 بالخسارة أمام ألكويانو 1-2

كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخى لكرة القدم بـ760 هدفا

مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بالفوز على فولهام 2-1

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»