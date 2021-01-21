رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لبداية جديدة مع بايدن

هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على تنصيبهما اليوم.ووصفت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، خطاب تنصيب الرئيس بايدن بأنه "ملهم"، مضيفة أن أوروبا مستعدة "لبداية جديدة".وأشادت المسؤولة الأوروبية بكامالا هاريس، قائلة إنها أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة.وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.