مسرح النهار يستضيف عرض «ملحمة السويس» فى 30 يناير

يستعد أبطال العرض المسرحي "ملحمة السويس" للوقوف على تقديم عرضهم يوم 30 يناير الجاري، على مسرح النهار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض مؤخرا.وشارك العرض المسرحي "ملحمة السويس" مؤخرا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، حيث تنافس ضمن 8 عروض مسرحية لفرق مختلفة، واستطاع أن يقتنص جوائز المهرجان، وحصل على جوائز أفضل عرض مسرحي وأفضل مخرج وأفضل ممثله أولى وممثلة دور ثان نساء وأفضل ممثل ثان رجال وأفضل ديكور وإضاءة وملابس.تتناول المسرحية كفاح وبطولات أهالي مدينة السويس المصرية بعد نكسة يونيو 1967، مرورا بحرب الاستنزاف وانتهاءً بانتصار أكتوبر 1973.المسرحية من تأليف وإخراج محمد زكي، وبطولة عدد من الفنانين الشباب كريم محجوب، وبسام عبد الله، ونهاد سعيد، ومروان عنتر، ومحمد خلف، وعبد الرحمن السبكي، وأسماء عمر، ونيفين أغا، وسعاد الهواري، وإضاءة إبراهيم الفرن.