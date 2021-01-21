رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسرح النهار يستضيف عرض «ملحمة السويس» فى 30 يناير

الخميس 21/يناير/2021 - 12:53 ص
مسرح
مسرح
أ ش أ
طباعة
يستعد أبطال العرض المسرحي "ملحمة السويس" للوقوف على تقديم عرضهم يوم 30 يناير الجاري، على مسرح النهار، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض مؤخرا.

وشارك العرض المسرحي "ملحمة السويس" مؤخرا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، حيث تنافس ضمن 8 عروض مسرحية لفرق مختلفة، واستطاع أن يقتنص جوائز المهرجان، وحصل على جوائز أفضل عرض مسرحي وأفضل مخرج وأفضل ممثله أولى وممثلة دور ثان نساء وأفضل ممثل ثان رجال وأفضل ديكور وإضاءة وملابس.

تتناول المسرحية كفاح وبطولات أهالي مدينة السويس المصرية بعد نكسة يونيو 1967، مرورا بحرب الاستنزاف وانتهاءً بانتصار أكتوبر 1973.

المسرحية من تأليف وإخراج محمد زكي، وبطولة عدد من الفنانين الشباب كريم محجوب، وبسام عبد الله، ونهاد سعيد، ومروان عنتر، ومحمد خلف، وعبد الرحمن السبكي، وأسماء عمر، ونيفين أغا، وسعاد الهواري، وإضاءة إبراهيم الفرن.

موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الصحة»: تسجيل 789 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخى لكرة القدم بـ760 هدفا

مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بالفوز على فولهام 2-1

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الشريعة الإسلامية فى عالم متغّير» جديد دار الساقى

إيمان الفالح بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. السبت

«التوليف بالتضافر» كتاب يطرح أهمية التزويقات الجمالية

«عظمة على عظمة» أول معرض فى مصر للفنان درويش الشمعة