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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشريعة الإسلامية فى عالم متغّير» جديد دار الساقى

الخميس 21/يناير/2021 - 12:49 ص
الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية فى عالم متغّير
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار "الساقي" للنشر والتوزيع٬ كتابًا جديدًا بعنوان "الشريعة الإسلامية في عالم متغّير" تأليف الباحثين: رفيق عبد الله ومحمد كيشافجي٬ ويقع الكتاب في 408 صفحات من القطع الكبير.

ومما جاء في توطئة الكتاب: يهدف هذا الكتاب إلى استكشاف حقيقة الشريعة وبيان تطورها بالتوافق مع الظروف التاريخية والاجتماعية، ويجادل المؤلفان بأن الشريعة والقانون الوضعي المُستمد منها، المعروف بالفقه، لم يُشكّلا أبدًا نظامًا قانونيًا خالصًا ولا حتى مجموعة ثابتة من المعتقدات، هي مدعومة بمبادئ أخلاقية ومنفتحة على التغيير في ظروف وسياقات مختلفة.

كما يُقدم الكتاب نقدًا لوضع الشريعة اليوم، ويدرس علاقتها بقضايا محددة تتصف بأهمية بالغة في العالم المعاصر مثل حقوق الإنسان والعقوبات الجزائية، بما فيها الردة والتجديف والزنا والتعاملات التجارية وأخلاقيات الطب الحيوي.

يذكر أن "رفيق عبد الله" محامٍ وكاتب وخطيب ومذيع من مواليد جنوب أفريقيا. أستاذ زائر في كلية الأعمال والقانون بجامعة كينجستون. درس الفقه في جامعة أكسفورد كما عمل سكرتيرًا جامعيًا في كينجستون.

أما "محمد كيشافجي" فهو محامٍ أيضا من مواليد جنوب أفريقيا. حائز الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والآسيوية في جامعة لندن وهو متخصّص في القانون الإسلامي وحل النزاع البديل.

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