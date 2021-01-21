بايدن يكشف تفاصيل عن رسالة ترامب «السرية»

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عن الرسالة "السرية" التي تركها له سلفه دونالد ترامب.وقال بايدن للصحفيين إن ترامب ترك رسالة "ودية للغاية"، دون أن يكشف عن تفاصيلها.وترك الرئيس الأمريكي السابق رسالة سرية إلى خلفه، بايدن، وقال نائب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض جود ديري إن "ما كتبه الرئيس ترامب سيبقى سريا بينه وبينه الرئيس القادم".وكانت تقارير إخبارية وخبراء قد توقعوا في وقت سابق بأن يكسر ترامب التقليد المعمول به منذ عقود، بعدما توجيه رسالة إلى خلفه بايدن، لكونه لم يعترف بهزيمته في الانتخابات.وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إنه من غير المعروف إن كان ترامب سيسير على نهج أسلافه في مسألة "الرسالة السرية"،وتوقعت أن يحاشي الرئيس المنتهية ولايته مسألة الرسالة، بعد أن صرح بأنه يريد كسر التقاليد الخاصة بانتقال السلطة.ولعقود، حرص بعض الرؤساء الأمريكيين على ترك رسائل بخط اليد في المكتب البيضاوي لخلفائهم، إلا أن ترامب ربما يذهب إلى درجة التملص من هذا التقليد أيضا، على غرار قراره عدم حضوره حفل تنصيب بايدن، الأربعاء.