أول إجراء لـ«بايدن» فى الحكم.. تجميد قرارت «ترامب» الأخيرة

وجه كبير موظفي البيت الأبيض مذكرة للوكالات الفدرالية لتجميد قرارات ترامب الأخيرة لـ 60 يوما لمراجعتها، وذلك في الساعات الأولى من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة.وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، متعهدا بإنهاء "حرب غير متحضرة" ليتولى السلطة في بلد يعاني من انقسامات سياسية عميقة واقتصاد في أزمة وجائحة فيروس كورونا التيأودت بحياة 400 ألف في أمريكا.وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.