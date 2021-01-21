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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأوكرانى يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:43 ص
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
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هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زيلينسكي في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "شاهدت حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد من مكتب الرئاسة بشارع بانكوفا. سأكون سعيدا لاستقبال الرئيس جو بايدن في العاصمة الأوكرانية كييف. أثق في أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد تحسنا".

وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.

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