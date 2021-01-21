رئيس المجلس الأوروبى مهنئًا بايدن: حان الوقت لتجديد العلاقات مع أمريكا

هنأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على تنصيبهما قائلًا إن الوقت حان لتجديد العلاقات مع الولايات المتحدة.وقال "ميشيل" في فيديو له على تويتر: "أتمنى للرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الأفضل".وأضاف ميشيل أن بايدن وهاريس "يسعيان جاهدين لعلاج بلدهما وإخراج الشعب الأمريكي من الوباء".. مشيرًا إلى أنه حان الوقت لتجديد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.