مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بالفوز على فولهام 2-1

استعاد مانشستر يونايتد صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه الثمين علي مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب كرافين كوتاج في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية اليونايتد كل من إدينسون كافاني في الدقيقة 21 وبول بوجبا في الدقيقة 65، بينما أحرز هدف فولهام الوحيد أديمولا لوكمان في الدقيقة الخامسة.بتلك النتيجة، استعاد اليونايتد صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وليستر سيتي، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الـ18.