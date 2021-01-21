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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إيمان الفالح بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. السبت

الخميس 21/يناير/2021 - 12:40 ص
إيمان الفالح
إيمان الفالح
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة التونسية إيمان الفالح٬ في السادسة من مساء السبت الموافق 23 يناير الجاري٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن تقرأ "الفالح" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: "حيرة الجدران - من دون إتجاه - بيت ترفعه الغيوم".

نشرت "الفالح" إنتاجه الشعري في العديد من المجلات والصحف العربية وخاصة منها التونسية.

وقد صدر ديوانها الأول تحت عنوان "يداك أسمائي الغريبة" سنة 2019، واحتوى على 35 قصيدة نثرية راوحت فيها بين النص الطويل والقصير، ولها أيضا مجموعة شعرية ثانية بعنوان "معطف لسيدة الرمل" تضمنت 69 قصيدة نثر.

ومن قصيدتها "حيرة الجدران نقرأ: تسألني الجدران.. والجدران سجينة أفكاري.. متى سنتحرر من ندى أنفاسك.. ومن سواد السطوة في عينيك؟ ثقيل هو البيت.. بالأسئلة والتكرار.. بالأوراق الممزقة.. بقصائد دمعت ولم تكتب...ثقيل هو البيت.. بنزيف الجدران.. وبحيرة النوافذ المغلقة...سأكتب بعمق المكان وأبعد من.. ضيقه".

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