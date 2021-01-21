«التوليف بالتضافر» كتاب يطرح أهمية التزويقات الجمالية

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتابًا جديدًا بعنوان "التوليف بالتضافر.. بناء في جسد المادة من خلال تجارب فنية عربية معاصرة" من تأليف الباحثة الدكتورة كوثر دمق.ومما جاء في مقدمة الكتاب: تضافر الفنون صيغة متقدمة يطرحها الكتاب من خلال دراسة محكمة يعبر عن طبيعة العنوان ومداياته الإشكالية، ولعله سيكون حديثا متسعا للدخول في اختبار العلاقات التعاضدية بين الفنون من نسيج وزِلّيج وتصوير، وصولا إلى العمل الضوئي الالكتروني الذي رشم العمائر بجماليات تحاكي طبيعة التصاميم المعمارية.يطرح الكتاب أهمية التزويقات الجمالية من جداريات ومنحوتات دخلت في جسد العمارة لجزء أصيل فيها، تتتبّع الباحثة تلك العلاقة التعاضدية لتصل إلى نتائج واقعية وملموسة في هذا الموضوع.فهو انشغال معرفي للمرئي والكامن في تفاصيل العمائر الظاهر منها والباطن، محمًّلا ببعد فلسفي تنتظم فيه الجمالية الجديدة والسابقة، كحاضنة من الاحتياج الإنساني المنغمس بمكان تحركه وسكنه، غير مفترقة عن الإجناسي المتعدد في سماته وعناصر إنتاجه.