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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية تتلقى 200 مليون دولار من الخارج

الخميس 21/يناير/2021 - 12:54 ص
هبة محمد علي
هبة محمد علي
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أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتورة هبة محمد علي، وصول مبلغ 200 مليون دولار من الخارج، كدفعة أولى لحسابات الحكومة، بصورة مباشرة، من جُملة مبلغ 800 مليون دولار.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ترأس اليوم اجتماعًا عاجلا للقطاع الاقتصادي دعا له رئيس الوزراء، بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، ووزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزير الطاقة والتعدين المُكلّف المهندس خيري عبد الرحمن، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، ووالي ولاية الخرطوم أيمن خالد، ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الدكتور آدم الحريكة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالسودان.

وقالت وزيرة المالية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش ملف الخبز والإشكالات المتعلقة بمدخلات إنتاجه، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت أخيرا من تأمين ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير القادم، وكذلك بقية مدخلات انتاج الخُبز.

وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي، أوضحت وزيرة المالية أن الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية بالدولة، والتي أشارت إلى أنه من أسباب تذبذب سعر الصرف هو الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة "تغيير العملة"، وكذلك المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب على العملة الصعبة في بداية العام، مضيفة أنه تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثر إيجابي، مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة.

وأوضحت أن لقاءها اليوم مع روبيل درووجو ‏المدير القُطْرِي للبنك الأفريقي للتنمية بالسودان، تم خلاله الاتفاق على استراتيجية لإعفاء متأخرات السودان للبنك، والتي تفوق قيمتها 400 مليون دولار، موضحة أن هذه هي إحدى النتائج المباشرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبد الرحمن، إنه قدم تقريرا خلال الاجتماع حول موقف الغاز، لافتا إلى استيراد ثلاث بواخر غاز وتفريغ باخرتين منها، ملأتا كل المستودعات الموجودة في بورتسودان، والتي تصل سعتها لحوالي (9) آلاف طن.

وفي مجال الكهرباء، أوضح أنه برغم أزمة توليد الكهرباء غير المسبوقة التي يمر بها السودان، إلا أن وزارة المالية كوّنت لجنة تعمل مع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات الاستيراد لتضع خطة لاستيراد قطع الغيار لمحطات الكهرباء والوقود الخاص بتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن اللجنة أكملت عملها اليوم، ومن المتوقع بداية التنفيذ التدريجي خلال الأيام القادمة.

وقال إنه وبوصول بواخر الوقود المقررة بداية من 31 يناير الجاري، سيكون باستطاعتنا، بداية من فبراير، زيادة التوليد الكهربائي بما يعادل 150 ميجاوات، مما سيُحدِث انفراجة في الإمداد الكهربائي.

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