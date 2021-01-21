مونديال اليد.. مصر تواصل تألقها وبيلاروسيا تفاجئ السويد

أقيمت ست مباريات، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رقم "27" التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن كان عدد الفرق المشاركة 24 منتخبا.ففي المجموعة الرابعة، واصل المنتخب الوطني المصري تألقه في البطولة، وحقق فوزا ثمينا على نظيره الروسي بنتيجة 28 - 23 في المباراة التي جمعت بينهما في المجموعة الرابعة مساء اليوم بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، بقيادة هدافه وقائده أحمد الأحمر، وحارس المرمى محمد الطيار، واستطاع أن ينهي الشوط بنتيجة (15-8).وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الفراعنة وسط محاولات من المنتخب الروسي للعودة إلى اللقاء وتقليص الفارق، ولكن الأداء الرائع للمنتخب المصري حال دون ذلك، وانتهت المباراة بفوزه بنتيجة 28 - 23 وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.وفي المجموعة ذاتها، فاجأ منتخب بيلاروسيا نظيره السويدي وحقق تعادلا مثيرا معه بنتيجة 26- 26، فيما فاز منتخب سلوفينيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 31-21.وبنتائج جولة اليوم، حصل منتخب السويد على نقطة إضافية ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط (4 نقاط في جعبته من نتائج الدور التمهيدي)، كما حصل منتخب سلوفينيا على نقطتين ليبلغ رصيده 4 نقاط (بينها نقطتان من الدور التمهيدي) في المركز الثاني، وحصد المنتخب المصري نقطتين إضافيتين حل بهما في المركز الثالث بفارق الأهداف عن سلوفينيا بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط (بينها نقطتان من الدور التمهيدي).في حين حل منتخب روسيا رابعا بعد توقف رصيده عند 3 نقاط (كانوا في جعبته من الدور التمهيدي)، وحل منتخب بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين (بينها نقطة من الدور التمهيدي) وجاءت مقدونيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب فرنسا على منتخب الجزائر بنتيجة 29-26 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر، وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب سويسرا فوزا ثمينا على منتخب أيسلندا بنتيجة 20-18، كما فاز منتخب النرويج على نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 29-28.وبهذه النتائج، حصل منتخب فرنسا على نقطتين ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط (4 نقاط في جعبته من تصدره لمجموعته في الدور التمهيدي)، وحصل منتخب النرويج على نقطتين ليحل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط (بينها نقطتان من الدور التمهيدي) ويتساوى مع منتخب البرتغال في عدد النقاط وحل ثالثا بفارق الأهداف (لديه 4 نقاط من تصدره لمجموعته في الدور التمهيدي).كما حصل المنتخب السويسري على نقطتين ويحل رابعا ليتساوى مع المنتخب الأيسلندي الذي حل خامسا بفارق الأهداف (لديه نقطتان من الدور التمهيدي)، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة للدور الرئيسي للمونديال، فيما يظل المنتخب الجزائري بدون نقاط.وكان منتخب الديوك قد تصدر مجموعته بالدور التمهيدي برصيد 6 نقاط، وصعد للدور الرئيسي وفي جعبته 4 نقاط، في حين حل المنتخب الأيسلندي ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط، وصعد للدور الرئيسي وفي جعبته نقطتان."كأس الرئيس"وفي "كأس الرئيس" للمنتخبات التي حلت في المركز الرابع في منافسات الدور التمهيدي وتتنافس على المراكز من 25 إلى 32 بالبطولة، حقق منتخب تشيلي الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 44-33 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بصالة العاصمة الإدارية في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.كما فاز منتخب النمسا على نظيره المغربي بنتيجة 36-22، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية البطولة.وحصدت كل من تشيلي والنمسا أول نقطتين لكل منهما في المجموعة الثانية بـ"كأس الرئيس"، في حين ظلت كل من المغرب كوريا الجنوبية بدون رصيد من النقاط.ومن المقرر أن يلعب منتخب النمسا مع منتخب تشيلي في الجولة القادمة لكأس الرئيس بعد غد الجمعة، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكوري الجنوبي.