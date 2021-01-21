رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيلارى كلينتون: بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:24 ص
هيلارى كلينتون
هيلارى كلينتون
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مساء الأربعاء، إن بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة، معربة عن سعادتها لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت كلينتون: "أعتقد أن هذه اللحظة وهذا الرجل خلقا لبعضهما البعض. أشعر بالارتياح والامتنان لحضوري حفل التنصيب".

وأضافت أن السبب وراء سعادتها هي قدرة الشعب الأمريكي على الاحتفال بانتقال السلطة بطريقة سلمية، موضحة أن "هذا الإجراء سمة مميزة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت هيلاري: "إنها لصفقة عظيمة لكثير من الأمريكيين أن يشاهدوا حفل تنصيب بايدن على منصة داخل "الكابيتول" الأمريكي الذي شهد خلال الأسابيع الماضية محاولات اللصوص والإرهابيين لإيقاف الديمقراطية، لذا فإن ذلك أسعد قلبي".

وأشارت هيلاري إلى إن بايدن "لديه حث كبير من العاطفة التي تنبع من خبراته الشخصية. لكن أعتقد أن شخصيته تتميز بالاستماع للناس، ومحاولة الرفع من معنوياتهم. وأعتقد أيضًا أن بلدنا بحاجة حاليًا إلى الرعاية والاحتواء والقائد العطوف. وهذه الصفات كلها متواجدة في بايدن".

يذكر أن هيلاري كلينتون كانت المنافسة الأبرز للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 والتي فاز بها ترامب.

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر

مواعيد القطارات اليوم الخميس 21-1-2021

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-1-2021

متحديًا كورونا.. قطاع السياحة الشتوية يعود فى بولندا

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم

إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد

«التسويق السياسى وتأثيره على العملية الانتخابية» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الثورات والثورة الفرنسية»