هيلارى كلينتون: بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مساء الأربعاء، إن بايدن هو القائد المناسب للمرحلة الراهنة، معربة عن سعادتها لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت كلينتون: "أعتقد أن هذه اللحظة وهذا الرجل خلقا لبعضهما البعض. أشعر بالارتياح والامتنان لحضوري حفل التنصيب".وأضافت أن السبب وراء سعادتها هي قدرة الشعب الأمريكي على الاحتفال بانتقال السلطة بطريقة سلمية، موضحة أن "هذا الإجراء سمة مميزة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".وتابعت هيلاري: "إنها لصفقة عظيمة لكثير من الأمريكيين أن يشاهدوا حفل تنصيب بايدن على منصة داخل "الكابيتول" الأمريكي الذي شهد خلال الأسابيع الماضية محاولات اللصوص والإرهابيين لإيقاف الديمقراطية، لذا فإن ذلك أسعد قلبي".وأشارت هيلاري إلى إن بايدن "لديه حث كبير من العاطفة التي تنبع من خبراته الشخصية. لكن أعتقد أن شخصيته تتميز بالاستماع للناس، ومحاولة الرفع من معنوياتهم. وأعتقد أيضًا أن بلدنا بحاجة حاليًا إلى الرعاية والاحتواء والقائد العطوف. وهذه الصفات كلها متواجدة في بايدن".يذكر أن هيلاري كلينتون كانت المنافسة الأبرز للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 والتي فاز بها ترامب.