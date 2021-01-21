تونس: 77 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و921 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 3890 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 188 ألفًا و373 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2560 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و339 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 386 حالة، إلى جانب 133 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.