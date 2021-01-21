وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأسئلة المقالية بالثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقرر انطلاقها في 19 يونيو المقبل، سيطبق عليها تعليمات رئيس الجمهورية بحذف الأسئلة المقالية حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.وشدد الوزير، أن الامتحانات الثانوية العامة هذا العام، لن تتضمن أسئلة مقالية، وسيكون أسئلته اختيار من متعدد فقط، مشيرًا إلى أن حذف الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة لا ينطبق على الصفوف الآخرى.جدير بالذكر، أنه ثارت حالة من الجدل بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول ما صرح به وزير التعليم عن شكل امتحانات الثانوية العامة، وأنه سيتم حذف الأسئلة المقالية بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من امتحانات الثانوية العام القادم.