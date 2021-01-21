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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عظمة على عظمة» أول معرض فى مصر للفنان درويش الشمعة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:19 ص
عظمة على عظمة
عظمة على عظمة
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري الكحيلة بالزمالك٬ افتتاح المعرض الأول في مصر للفنان اللبناني درويش الشمعة٬ والذي يقام تحت عنوان "عظمة على عظمة"٬ في الفترة من 8 فبراير المقبل ويستمر حتى يوم 18 فبراير 2021.

وبحسب إدارة الجاليري عن المعرض: "تتميز لوحات درويش الشمعة٬ بالبنية الفنية القوية المكتملة الدلالات، الظاهرة معرفيا على سطوح لوحاته المكونة من كثافة لونية منسجمة الألوان والكتل، فعلاقاتها الفنية المترابطة ديناميكيا تعتمد على تكنيكات متباينة ضوئبا، مما يمنح اللون الأبيض في لوحاته شاعرية تندمج مع مخيلة واقعية تحافظ على نغمات تعبيرية، وتفاصيل فنية مألوفة للعين، فهو يعتمد على اشراقات اللون المقترنة بالموجات القصيرة، والمنسابة بشفافية حافظ من خلالها الشمعة على الأبعاد، وانفعالات الريشة الظاهرة بوضوح من خلال الاشكال الهندسية، كالمستطيلات اللونية المتناثرة أو المربعات الممزوجة بايحاءات متمردة على الواقع.

يستبطن درويش الشمعة لوحاته برمزية لونية لها خاصية بيضاء، تدعو إلى تأمل انعكاسي لكل ما حولنا بعمق، فنستكشف من خلال ذلك الواقع التجريدي المحايد عن الخيال معنويا، والمتلاصق به لونيا، وتشكيليا حيث التناغم والتنافر المؤدي الى ايقاع لوني تجريدي يعصف بذهن المتلقي.

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