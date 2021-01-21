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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 21-1-2021 بالبنوك المصرية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:11 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 21-1-2021، خلال تعاملات ختام الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

ونستعرض فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر سعر اليورو اليوم في بنك عوده ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي الدولي سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، أما في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.89 جنيه.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 21-1-2021


وفي بنك بلوم مصر ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.98 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.98 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.90 جنيه.

اليورو اليوم


كما واصل اليورو ارتفاعه ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.95 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.18 جنيه وللبيع 18.85 جنيه.

وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي بنك القاهرة بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.15 جنيه وللبيع 18.98 جنيه.

وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.98 جنيه، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.89 جنيه.

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