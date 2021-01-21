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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

من الأرشيف.. حكاية ماما «ليلى موسى» وحدوتة قبل النوم

الخميس 21/يناير/2021 - 12:06 ص
ليلى موسى
ليلى موسى
نضال ممدوح
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كانت جزءًا من طفولتنا٬ شكلت وعينا المبكر٬ بملامحها الوديعة وصوتها الهادئ الدافئ٬ كنا نعتبرها أمًا ثانية لنا تحكي لنا كل ليلة٬ عبر شاشة القناة الثانية الأرضية٬ "حدوتة قبل النوم" وتختتمها بعرض لفيلم جديد كل يوم من أفلام الثنائي توم وجيري الصديقين اللدودين، إنها الإعلامية "ليلى موسى".

ويحكي عنها المؤرخ الفني خطاب معوض: الإعلامية التليفزيونية "ليلى موسى" كانت تقوم بإعداد وتقديم وإخراج عدد من البرامج التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري، وحسبما ذكر الكاتب أحمد عادل فقد كانت تقدم أيضا برنامجًا للأطفال اسمه "كل أطفال العالم".

وكانت تجيد التحدث باللغة الألمانية تماما، ويوجد لها على "يوتيوب" حوار بالألمانية، كانت قد قامت بإعداده وتقديمه على شاشة التليفزيون المصري، مع السيدة زوجة عميل المخابرات المصرية رفعت الجمال الشهير باسم "رأفت الهجان"، وقد أذيع هذا الحوار في أعقاب عرض مسلسل "رأفت الهجان".

ووالد المذيعة ليلى موسى هو الدكتور "أحمد موسى"، الأديب وأستاذ النقد الفني والرسام والمصور فوتوغرافي وعاشق التاريخ والآثار، والذي كان يعمل مستشارا ثقافيا لمصر في بون بألمانيا الغربية خلال الفترة من سنة 1954 إلى سنة 1962، أما والدتها فقد كانت ألمانية واسمها "دورثي"، وأعلنت إسلامها وغيرت اسمها إلى "درية".

وزوجها هو الفنان والإذاعي والشاعر "أحمد خميس"، صاحب قصيدة "الروابي الخضر" التي قام الموسيقار محمد عبد الوهاب بتلحينها وغنائها تحت اسم "ليالي الشرق"، وقد أنجبا ابنة واحدة أطلقا عليها اسم "راندا".

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