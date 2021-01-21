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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-1-2021

الخميس 21/يناير/2021 - 06:12 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية.

وعلى المستوى المحلى لا يزال سعر الدينار الكويتي اليوم محافظًا على ارتفاع قيمته على مدار الأسبوع الجاري خلال تداولته مقابل الجنيه المصري، إذ بلغ للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.02 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم 


وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.88 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.89 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 47.74 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.55 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 47.45 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.89 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.32 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 20.65 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-1-2021 في البنوك المصرية


وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.64 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.71 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، ليبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 315.5 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.16 نقطة.

كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحًا 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6202.11 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4655.81 نقطة، فيما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4822.55 نقطة.

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