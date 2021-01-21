سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-1-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم



وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.88 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.82 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 48.89 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 47.74 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59 جنيه.



وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.55 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 47.45 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.89 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.32 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 20.65 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-1-2021 في البنوك المصرية

وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.64 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.71 جنيه. وفي بنك عوده استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.64 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.02 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 47.71 جنيه.



وعلى الصعيد العالمي، شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، ليبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 315.5 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.16 نقطة.



كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحًا 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6202.11 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4655.81 نقطة، فيما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4822.55 نقطة.

