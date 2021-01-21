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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح فيلم «قبل الأربعين» بدور العرض.. 3 فبراير

الخميس 21/يناير/2021 - 06:43 ص
قبل الأربعين
قبل الأربعين
دعاء عبد المقصود
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قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قبل الأربعين» طرح العمل بدور العرض السينمائي 3 فبراير المقبل، ليدخل الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة.

وكانت الشركة المنتجة قد أطلقت البرومو التشويقي الأول للفيلم، عقب انتهاء كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج.

وأظهر البرومو الأول للعمل حالة من الإثارة والرعب والتشويق في الأحداث، وظهور العالم الأخر من خلال مشاهد توحي بوجود الأبطال في ارتباط مع الجن والعالم الخفي، لهم من خلال الشخصية الرئيسية للطفل معتز هشام والشخصيات حوله.

الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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