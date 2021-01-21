«الصحة» توضح أعراض التهاب الشعب الهوائية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التهاب الشعب الهوائية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.وأوضحت الوزارة أن أعراض التهاب الشعب الهوائية يظهر على شكل سعال يحتوى على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها.وأشارت إلى أن التهاب الشعب الهوائية قد يكون حادًا أو مزمنًا، لافتة إلى أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعًا، وهو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية وغالبًا يكون بسبب التدخين.وقالت إن أعراضه تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.