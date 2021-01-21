«الصحة» توضح إرشادات الوقاية من كورونا داخل المولات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا داخل المولات، مشددة على ضرورة ارتداء كمامة طبية، واستخدام المطهرات، والالتزام بمسافة آمنة.وشددت على عدم لمس العين أو الفم أو الأنف خلال التواجد بالمول، وتجنب السلام بالأيدى أو الأحضان، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واستخدام كارت الصرف الآلى.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.