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تحقيقات

أسعار لقاحات كورونا إن لم تستطع تلقيها حكوميًا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:02 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نادية عبد الباري
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منذ إعلان فيروس كورونا المستجد وباءً عالميًا في مارس الماضي وبدء إجراءات الحجر الصحي التي أصابت كل دول العالم تقريبًا، ورأينا تبعيات لها كحظر التجوال وإغلاق المجال الجوي والمطارات، حتى اختنق العالم كله، هنا بات اللقاح الواقي من الفيروس الفتّاك هو الضوء الوحيد للعبور من النفق المظلم، ومن التعطش للنجاة والحفاظ على الأرواح.

بدأ ما يشبه السباق بين شركات الأدوية والمراكز البحثية للوصول أسرع للقاح، وكان العقار هو هدية الرؤساء لشعوبهم كي يضمنوا الفوز بالانتخابات، مثلما فعل باين حينما منح الشعب الأمريكي قبلة الحياة بعد التوصل لعقار فايزر.

من هذا اليوم توالت إعلانات الشركات بالتوصل للقاح جديد، كل لقاح بنسب نجاح مختلفة وشروط حفظ متغيرة، حتى يكسب أعلى نسب شراء، ومن هنا بدأت الدول الكبرى حرب الحصول على أكبر كم الجرعات لمواطنيها، رغم أن هناك 156 دولة انضمت إلى خطة عالمية تهدف إلى تطوير مشترك وتوزيع عادل لأي لقاح مضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي آخر تصريحات للمنظمة على لسان مديرها "تيدروس أدهانوم"، قال إن توزيع اللقاح لن يتم بشكل عادل، حيث وصف سيطرة الدول الغنية على أغلب الجرعات التي أنتجت بالفعل بأننا "على شفا فشل أخلاقي كارثي" فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات.

وحث "أدهانوم" الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لـ"كوفيد-19" بشكل أكثر إنصافًا في جميع أنحاء العالم، لا سيما ما يخص أفريقيا، فبنظرة للوضع لا يتوقع توفر لقاحات كورونا بأفريقيا على نطاق واسع قبل 2022 أو 2023 مما ينذر بسللات جديدة ووففيات بالملايين.

حاولت مصر توفير هذا العناء على مواطنيها حيث طمأنت الفقراء والمحتاجين ممن يأخذون "الدعم النقدي" من الدولة، وهم المتواجدون ببرنامج "تكافل وكرامة"، بأنهم سيأخذون اللقاح بالمجان، هم والأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك حسب تصريحات سابقة صادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة تحاول بكل جهدها توفير دعم نقدي للتمكن من شراء اللقاحات، ومن الإيجابي مبادرة رجال الأعمال لدعم صندوق "تحيا مصر"، والتكفل بشراء عدد من الجرعات، حيث أبرمت "الصحة" اتفاقًا مع رجل أعمال شهير لتحمل تكلفة توفير اللقاح لقرابة 2 مليون مصري، بإجمالي 4 ملايين جرعة.

ورغم تلك الجهود، قد تتبقى "أعداد كبيرة" من المصريين لا يدخلون ضمن قائمة "الأكثر احتياجًا للقاح"، التي ستتحملها الدولة، أو ضمن مبادرات رجال الأعمال، من هنا برز التساؤل عن سعر لقاح كورونا المتوقع تداوله في الأسواق، وحول ما إذا ستتحمله الدولة أو المبادرات المجتمعية كلها أم هناك شرائح مجتمعية ستتحمل تكلفة لقاحها، لكن مصادر قدرت سعر التكلفة للجرعة الواحدة في عدة أنواع من لقاحات كورونا.

ويؤكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة، أنه من السابق لأوانه إعلان قيمة مُحددة للقاحات، كونها لم تصل بعد للسوق المصرية سوى كمية بسيطة من لقاح "سينو فارم" وجميعها ستوجه للأطقم الطبية، حيث إنهم الصف الأول لمواجهة الفيروس، لكنه أشار لوجود تقديرات حول السعر المتوقع للجرعات باختلاف الشركة المصنعة للدواء.

وأوضح أن تلك القيم ليست خاصة بالشأن المصري فقط، ولكن متوسطات عالمية، حيث إن أقل سعر لتكلفة الشراء للقاح البريطاني 6 دولارات للجرعتين، فيما تكون تكلفة أغلى سعر هى 145 دولار للجرعتين من اللقاح.

وأكمل أن تقييم سعر التكلفة لشراء لقاح "سبوتنيك v" الروسي ولقاح "جونسون" البلجيكي هى 10 دولارات للجرعة الواحدة، ويحتاج الفرد لجرعة واحدة من اللقاح البلجيكي، وجرعتين من الروسي، بواقع قرابة 160 جنيه للبلجيكي، و320 جنيه للروسي.

كما تبلغ قيمة جرعتي لقاح "موديرنا" الأمريكي 74 دولار للجرعتين اللتين يحتاجهما الفرد الواحد، بما يُعادل قرابة 1165 جنيه، وهي أسعار عالمية لا يمكن التلاعب بها، حيث تتورط الشركات أمام الصحة العالمية والحكومات إن وقعوا في هذا الخطأ.

وأكمل عنان أن سعر لقاح "فايزر- بيونتيك"، للجرعتين يصل إلى نحو 40 دولار، أي قرابة 630 جنيهًا مصريًا، فيما يصل سعر لقاح "أكسفورد- استرازينيكا" البريطاني إلى قرابة 6 دولارات للجرعتين، ما يُناهز قرابة 95 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه تقديرات مبدئية، فهذا سعر شراء الجرعة دون ثمن شحنها، والمبالغ المنفقة لتخزينها، وتداولها، وهوامش الربح للشركات المستوردة لها، لذا الأمل في التوصل للاتفاق يسمح للشركات المصرية تصنيعه من قبل الشركات الأم.

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