إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق نمرة 6 بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطرق نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد باصابة 3 هم السيد محمود فاروق، محمد أحمد محمد، حلمي السيد حلمي.وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.