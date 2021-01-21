إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق نمرة 6 بالإسماعيلية
الخميس 21/يناير/2021 - 12:36 ص
مصطفى ديابطباعة
أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطرق نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية.
وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد باصابة 3 هم السيد محمود فاروق، محمد أحمد محمد، حلمي السيد حلمي.
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد باصابة 3 هم السيد محمود فاروق، محمد أحمد محمد، حلمي السيد حلمي.
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.