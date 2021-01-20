«السياحة» توافق على مهلة صرف الإعانات للعاملين بالقطاع

أعلن الأتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، وافق على مهلة صرف الإعانات للعاملين بالقطاع السياحي، لتخفيف الأثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.وأشار إلى الموافقة على مد مهلة تقديم طلبات المنشآت أو الشركات التي لم يسبق لها التقدم بطلبات صرف من قبل أو لم يتم استيفاء الطلبات السابقة المقدمة منها، وذلك حتى يتسنى لتلك الشركات صرف الإعانة.وطالب الاتحاد من الشركات والمنشات السياحية التي لم يسبق لها التقدم بطلبات صرف الإعانة من صندوق إعانات ً الطوارئ من قبل بتقديم طلب نموذج صرف الدفعة الثانية، واستيفاءات المستندات التي لم تقم باستكمالها.وأوضحت غرفة شركات السياحة بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات يوم الثلاثاء المقبل 26 يناير االجاري سواء التىي سيتم رفعها على موقع الغرفة أو يتم تسليمها باليد.