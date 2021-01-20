لأول مرة منذ 20 عامًا.. معدلات الفقر فى مصر تتراجع لهذه الأسباب

أعلن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تراجع معدلات الفقر في مصر منذ عشرون عامًا، وذلك بفضل سياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة المصرية ودعمت من خلالها المواطن البسيط؛ وذلك من خلال العديد من البرامج التكافلية التي أستطاعت حصر الفئات الأكثر إحتياجًا، وبالتالي تقديم الدعم لمن يستحق.وفِي هذا الإطار، أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،أن الزيادة السكانية تلعب دورًا في زيادة معدلات الفقر إلا أن الدولة بدأت تنتهج سياسات مغايرة على السياسات المتبعة منذ فترة الخمسينيات، فكان معدل الفقر 27%، وتعداد مصر وقتها لا يتجاوز 40 مليون نسمة، أما الآن تجاوزنا الـ100 مليون نسمة، ووصل المعدل إلى 29% .وأوضح «هاشم»، أن هناك سياسات جديدة اتبعتها الدولة تسببت فى هذا الانخفاض الكبير فى معدل الفقر، وهذه السياسات هى اختلاف مفهوم الدولة للفقر؛ لأن الدولة سابقًا كانت تنظر إلى الفقر على أنه الفقر المادي فقط، وعدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته الأساسية، لكن منذ 2015 والدولة اتبعت مفهومًا جديدًا للفقر وهو الفقر متعدد الأبعاد، بمعنى أن الفقر ليس الفقر المادي فقط لكن من الممكن أن يكون فقرًا صحيًا، لذا تم عمل العديد من المبادرات الرئاسية التي أدت إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية وتشخيصها للمواطن، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل، الأمر الذي امتد إلى بقية القطاعات مثل تقديم الخدمات التعليمية.وأشار مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية إلى أن وزارة التضامن منذ 2015 قامت بعمل قاعدة معلوماتية للفئات الأولى بالرعاية (الفقيرة)، إلا أنه ما زال أمام الدولة تحديات كبيرة لتوفير التغطية الشاملة حتى ينخفض معدل الفقر خلال العامين لقادمين إلى 25% خلال 2022.كما أكد على استمرار الدعم الغذائي متوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة، ومازالت الدولة تغطي 84 ٪ من الأسر من خلال الدعم التمويني.يذكر أن معدلات الفقر في مصر تراجعت لأول مرة منذ عام 1999 2000 إلى 29٪ عام 20192020 مقابل 32.5٪، كما ارتفع حجم إنفاق الفرد إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 2019، واستمر الدعم الغذائي لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة، ومازالت الدولة تغطي 84٪ من الأسر من خلال الدعم التمويني.أيضًا التراجع في معدلات الفقر كان الأكبر في ريف الوجه البحري، حيث وصل إلى 22٪ مقابل 27٪، وفي الوجه القبلي وصل إلى48٪ مقابل 52٪.