رسامة الفخار.. إسراء تبدع في الرسم على «القصاري» (صور)

كانت تعشق الفخار منذ صغرها، وتحب أن تضفي عليه الألوان المبهجة، باستخدام ألوان السيراميك والألوان الزيتية، تشبثت به منذ صغرها، وساعدتها أسرتها كثيرا في تنمية موهبتها، وقرأت عن فن الفخار، كانت تحرص على الرسم بحماس شديد.إسراء ريحان، خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، تقول: "بارسم على الفخار من وانا صغيرة والفخار بالنسبالي حياتي كلها وبنسي بيه كل همومي، ومش باستسلم للانتقادات اللي اتعرضت لها في البداية لحد ما وصلت اني اقدر ارسم أي حاجة على الفخار".تعتز الفتاة العشرينية بأعمالها الفنية على الفخار، تعلمته من على "يوتيوب"، وطورت من ذاتها، متمنيا أن تصبح فنانة مشهورة وتحول الفخار إلى لوح فنية وديكورات زاهية تزين ما حولها.