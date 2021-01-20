«صحة المنوفية» تناقش إمكانية تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبى للتعليم

عقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مشروع الاتحاد الأوربي لتطوير التعليم العالي، مع الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض جامعة المنوفية، وممثل لإدارة المشروع بجامعة المنوفية، والدكتورة نعمة رياض، أستاذ تمريض الباطني الجراحي وعضو المشروع، والدكتورة نجلاء عبدالموجود أحمد، منسق المشروع بجامعة المنوفية، وبحضورالدكتورة أسماء المحراث، مديرة ادارة التدريب والمدارس بالمديرية.وناقش الجانبان التعاون بين الجهتين ومتابعة تطبيق مشروع الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالي، (إراسموس بلاس) بعنوان برامج جديدة للطب والتمريض في تخصص أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز المراري ونقل الكبد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.جدير بالذكر أن هناك ثلاث جامعات من مصر وهى جامعة المنوفية وأسيوط والإسكندرية، وعدة جامعات من أوربا مثل إيطاليا ورومانيا.وأثناء اللقاء تمت مناقشة مدى التعاون بين مديرية الصحة وكلية التمريض في المرحلة القادمة، لإتاحة الفرصة أمام التمريض بالحصول علي درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه من أجل التطوير العلمي المستمر.