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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح قسم لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:31 ص
افتتاح قسم لعلاج
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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افتتحت الدكتور منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، القسم الجديد المخصص لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، والذي يتضمن ٥٠ سرير جديد لتصل السعة الاستيعابية لـ ١٣٣ مريض إدمان، وذلك في ظل توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتطوير خدمات علاج الإدمان والتوسع في المراكز العلاجية التي تقدم هذه الخدمة.

وأوضحت أمانة الصحة النفسية أنه شهد الافتتاح الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية لشؤون الصحية بالإسكندرية.

وقام الدكتور محمد زهدي بتقديم عرض عن المستشفى والخدمات المقدمة بها، وخطة التوسع الجاري تنفيذها، فيما قامت الأمين العام بتقديم الدروع التذكارية للضيوف.

وقامت الأمين العام بصحبة الضيوف بجولة في أقسام المستشفى، وافتتاح قسمين جديدين للمرضى النفسيين أحدهما للرجال وسعتة 80 سرير مجاني، والأخر للسيدات وسعتة 80 سرير مجاني.

كما شاهد الحضور مباراة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان في إطار دعمهم، فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم.
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
افتتاح قسم لعلاج الإدمان
افتتاح قسم لعلاج الإدمان

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