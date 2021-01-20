رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة النفسية» تشن حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:26 م
الأمانة العامة للصحة
الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
فاتن خديوى
طباعة
كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تفاصيل شن حملات للكشف عن المواد المخدرة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلى سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وأوضحت أنها تقوم بحملات الكشف على السائقين بالكمائن المرورية بجميع المحافظات بالتعاون مع الصندوق ووزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه تم اجراء تحاليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لعدد ٧٥ ألف شخص عام ٢٠٢٠ (رغم تعطل الحملات ٥ أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا).

وتابعت: بلغ عدد الأشخاص الذي تم الكشف عليهم في عام ٢٠١٩ قبل الجائحة عدد ١٨١ ألف، وفي الأعوام السابقة عدد ١٢٩ ألف شخص منذ بدء الحملات.

وأضافت أنه منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ قامت الأمانة العامة للصحة النفسية بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن، ضمن الحملات الأمنية والجهود التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها التي على رأسها تعاطى المواد المخدرة، وذلك بهدف التحقق من سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأسفرت نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية والكمائن المرورية لعدد ١٥٢٧٩ سائق تعاطي المواد المخدرة لعدد منهم، بعضهم يتعاطون مادة الحشيش وبعضهم متعاطون لمادة الترمادول وعدد أقل يتعاطى مادة المورفين وقد شملت الحملات الموسعة أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.
«الصحة النفسية» تشن حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة
«الصحة النفسية» تشن حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة
«الصحة النفسية» تشن حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة
«الصحة النفسية» تشن حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر