إعدام عاطل لاتهامه بقتل ربة منزل فى المنيا

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، بالإعدام شنقًا لعاطل لإتهامه بقتل ربة منزل، والشروع في قتل 2 آخرين؛ بسبب خلافات مالية بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقًا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.وفي وقت اسابق، أحالت نيابة المنيا برئاسة المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 13 ديسمبر 2019، قتل المجني عليها، وشرع في قتل اثنين آخرين، مستخدمًا سلاحًا أبيضًا «مطواة قرن غزال»؛ بسبب خلافات مالية بينهما، وقد عقدت المحكمة عدة جلسات للمحاكمة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم محكمة الجنايات.