صدور ترجمة جديدة من رواية «عالم جديد رائع» للأديب ألدوس هكسلى

صدر حديثًا عن دار إضافة للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار حسناء رواية «عالم جديد رائع » لألدوس هكسلي، وترجمة أبرار عاكف الصيرفي، وتأتي الرواية في 359 صفحة من المقطع المتوسط.يقول المترجم أبرار عاكف الصيرفي، أن رواية «عالم جديد رائع» قد ترجمت من قبل بأكثر من عنوان، منها «عالم جديد شجاع»، و«عالم جديد طريف».ونشرت هذه الرواية للمرة في عام 1932، وهي ضمن أفضل 100 رواية في اللغة الإنجليزية في القرن العشرين، وقدمها التليفزيون الأمريكي عبر مسلسل درامي عام 2020.وتنتمي هذه الراية لأدب الخيال العلمي وتحديدًا الديتسوبيا، حيث تدور أحداثها في المستقبل البعيد الكابوسي، وهي رواية عن القيم المثمثلة في الاختيار والحرية والسيطرة.